«Он — психопат!» Экс-жена Аршавина рассказала о жутком для нее эпизоде с футболистом

Бывшая жена экс-нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» рассказала, что Аршавин приезжал забирать свою машину к ней домой с пятью охранниками.

Женщина считает, что экс-муж хотел напомнить ей о его статусе.

По словам Казьминой, с ней тоже были два охранника, но только потому, что она боялась Аршавина.

«Он не абьюзер, он не тиран, он — психопат! Он сломал мою жизнь. Он ее выломал, разломал в щепки и сжег в пепел. Мало того, что мою, так еще и моих родителей, а самое главное моих детей. И он не несет никакой ответственности за это» — сказала Казьмина.

Женщина также рассказала, что бывшая свекровь выгоняет ее и детей из дома, который футболист якобы оставил бывшей семье.

Напомним, у Алисы Казьминой проблемы со здоровьем — она борется с аутоиммунным заболеванием. По ее словам, все началось после ее развода с футболистом.

Фото facebook.com/alisa.kazmina.5/

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