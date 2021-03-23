Сасанчин рассказал о состоянии тяжело заболевшей матери

Победитель 10 сезона шоу «Голос країни», подопечный Тины Кароль Роман Сасанчин, сообщивший о тяжелой болезни матери, рассказал, как сейчас себя чувствует Евдокия Петровна.

В сториз в Instagram он поблагодарил людей, поддержавших их семью в этот сложный момент. Напомним, что музыкант просил о финансовой помощи, поскольку его мама попала в больницу в очень тяжелом состоянии — она находится на аппарате искусственного дыхания, а лечение чрезвычайно дорого.

«Я не знаю, что будет дальше… Маме колят и капают все, что необходимо. Ей более-менее стало легче. Я искренне благодарю вас», — говорит Роман Сасанчин.



Эксклюзивное интервью с Романом Сасанчиным, который также был победителем песенного конкурса — второго сезона «Голос. Діти» — читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Романа Сасанчина из социальных сетей.

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