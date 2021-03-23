Выбежавший голым к снегу Галкин обеспокоил поклонников
Российский юморист Максим Галкин записал видео, на котором он пьет кофе среди снега. Артист опубликовал ролик в своем Instagram.
«Люди, я на курорте», — радостно заявляет юморист. Затем он добавляет, что находится в Нижнем Новгороде.
«Спасибо за вчерашний потрясающий приём на концерте!» — подписал видео Галкин.
При этом фолловеры в комментариях высказали беспокойство по поводу здоровья артиста: «В Нижнем Новгороде и нижнем белье. Не простудитесь, Максим!», «Бубенцы не забубенели?»
Напомним, Максим Галкин внесен в базу сайта «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины — посещение оккупированного Россией Крыма.
Ранее сообщалось, что Галкин смутил подписчиков, опубликовав фото в шапке и черной и маске.
Фото из Instagram Максима Галкина227
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