Выбежавший голым к снегу Галкин обеспокоил поклонников

Российский юморист Максим Галкин записал видео, на котором он пьет кофе среди снега. Артист опубликовал ролик в своем Instagram.

«Люди, я на курорте», — радостно заявляет юморист. Затем он добавляет, что находится в Нижнем Новгороде.

«Спасибо за вчерашний потрясающий приём на концерте!» — подписал видео Галкин.

При этом фолловеры в комментариях высказали беспокойство по поводу здоровья артиста: «В Нижнем Новгороде и нижнем белье. Не простудитесь, Максим!», «Бубенцы не забубенели?»

Напомним, Максим Галкин внесен в базу сайта «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины — посещение оккупированного Россией Крыма.

Ранее сообщалось, что Галкин смутил подписчиков, опубликовав фото в шапке и черной и маске.

Фото из Instagram Максима Галкина

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