Банк грабить? Галкин в маске вызвал недоумение у фолловеров

Юморист Максим Галкин, выложивший в соцсети фото в черных шапке и маске, вызвал бурю эмоций у фолловеров.

Под фото, которое Галкин выложил в Instagram, он написал: «На гастроли! Не прошло и года».

Поклонники с юмором отнеслись к «новому луку» юмориста, отметив, что такой маске и шапке ему можно грабить банк.

Недавно Алла Пугачева в присутствии своего экс-супруга Филиппа Киркорова призналась в любви нынешнему спутнику жизни Максиму Галкину.

Кстати, отец Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров, уверен, что первой и единственной любовью его сына была Алла Пугачева.

Фото Максима Галкина из социальных сетей.

163

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter