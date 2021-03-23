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Шоу-бизнес

Секс Волочковой впечатлил Кудрявцеву

19:59 23 марта 2021
Анастасия Волочкова

45-летняя балерина Анастасия Волочкова, внесенная в базу сайта «Миротворец», заявила, что секс у нее бывает четыре-пять ежедневно. Это высказывание прозвучало в эфире «Секрет на миллион», сообщает «СтарХит».

Волочкова рассказала о завистницах, которые изводят себя из-за ее успеха у мужчин.

«Они завидуют, что у меня человек любимый, с которым у меня секс по четыре раза в день. Да, бывает такое, что секс по четыре-пять раз в день случается», — разоткровенничалась балерина.

Такие слова удивили даже ведущую программы Леру Кудрявцеву. «Мать, ты вообще работаешь?» — в штуку спросила она.

Балерина поделилась, что недавно рассталась с бойфрендом, после чего ее начали заваливать подарками успешные и щедрые поклонники.

Напомним, накануне одного из праздников Волочкова помирилась с дочерью.

Фото из Instagram Анастасии Волочковой

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