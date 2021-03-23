Секс Волочковой впечатлил Кудрявцеву
45-летняя балерина Анастасия Волочкова, внесенная в базу сайта «Миротворец», заявила, что секс у нее бывает четыре-пять ежедневно. Это высказывание прозвучало в эфире «Секрет на миллион», сообщает «СтарХит».
Волочкова рассказала о завистницах, которые изводят себя из-за ее успеха у мужчин.
«Они завидуют, что у меня человек любимый, с которым у меня секс по четыре раза в день. Да, бывает такое, что секс по четыре-пять раз в день случается», — разоткровенничалась балерина.
Такие слова удивили даже ведущую программы Леру Кудрявцеву. «Мать, ты вообще работаешь?» — в штуку спросила она.
Балерина поделилась, что недавно рассталась с бойфрендом, после чего ее начали заваливать подарками успешные и щедрые поклонники.
Напомним, накануне одного из праздников Волочкова помирилась с дочерью.
Фото из Instagram Анастасии Волочковой445
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