Из-за осложнений после операции на сердце умер популярный актер Джордж Сигал, номинировавшийся на «Оскар»

В возрасте 87 лет из-за осложнений после коронарного шунтирования скончался известный голливудский актер Джордж Сигал. Об этом сообщает издание People.

Сигал родился в Нью-Йорке в семье евреев российского происхождения. Его актерский дебют состоялся на театральной сцене. Первого успеха в кино Джордж достиг в 1965 году, снявшись в фильме «Корабль дураков». А спустя год был номинирован на премию «Оскар» за роль в драме «Кто боится Вирджинии Вульф?», где сыграл вместе с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном.

Сигал известен также по фильмам «Краденый камень», «Забавные приключения Дика и Джейн», «Уж кто бы говорил», «У зеркала два лица», «Не будите спящую собаку», «2012». C 2013 года он исполнял одну из главных ролей в популярном сериале «Голдберги».

Помимо актерства, Сигал увлекался игрой на банджо, иногда выступая с джазовыми коллективами.

У Джорджа, который был женат трижды, осталась вдова Соня и две дочери от первого брака.

Кадр из фильма "Кто боится Вирджинии Вульф?"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что умер звезда фильма «Чужой» и злодей из фильма о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть».



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