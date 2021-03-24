Жену Андрея Макаревича поразило содержимое мусорного бака в Киеве

Супруга музыканта Андрея Макаревича, Эйнат Кляйн, назвала столицу Украины «городом контрастов», впечетлившись выброшенной в мусор бутылкой из-под дорогого шампанского.

«Киев — город контрастов», — написала она в Instagram, выложив в сеть фото мусора, среди которого — бутылка из-под шампанского премиум-класса «Dom Perignon» от французского производителя «Moet et Chandon».

Ранее Эйнат Кляйн во время поездки по России сфотографировала пейзаж в сине-желтых оттенках. Она выложила в Instagram фото, сопроводив его пиктограммой с украинским флагом. Фото было сделано в полях Ростовской области возле реки Маныч (приток Дона).

Напомним, что Андрей Макаревич и израильская журналистка Эйнат Клян поженились в декабре 2019 года, однако свою свадьбу не афишировали. Их свадебные фото появились в сети много позже.

Фото Эйнат Кляйн из социальных сетей.

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