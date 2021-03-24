27.70 / 27.89 32.73 / 33.08
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Жену Андрея Макаревича поразило содержимое мусорного бака в Киеве

13:53 24 марта 2021
Эйнат Кляйн

Супруга музыканта Андрея Макаревича, Эйнат Кляйн, назвала столицу Украины «городом контрастов», впечетлившись выброшенной в мусор бутылкой из-под дорогого шампанского.

«Киев — город контрастов», — написала она в Instagram, выложив в сеть фото мусора, среди которого — бутылка из-под шампанского премиум-класса «Dom Perignon» от французского производителя «Moet et Chandon».

Ранее Эйнат Кляйн во время поездки по России сфотографировала пейзаж в сине-желтых оттенках. Она выложила в Instagram фото, сопроводив его пиктограммой с украинским флагом. Фото было сделано в полях Ростовской области возле реки Маныч (приток Дона).

Напомним, что Андрей Макаревич и израильская журналистка Эйнат Клян поженились в декабре 2019 года, однако свою свадьбу не афишировали. Их свадебные фото появились в сети много позже.

Фото Эйнат Кляйн из социальных сетей.

952

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Парень смотрит в «камеру»

Солнце после дождя со снегом: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Наташа Королева

«Не похожа»: 47-летняя Наташа Королева похвасталась фигурой в купальнике

билык

Ирина Билык получила романтическое предложение от шейха

Эйнат Кляйн

Жену Андрея Макаревича поразило содержимое мусорного бака в Киеве

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер