Остапчук поиздевался над пьющей Фреймут

Шоумен Владимир Остапчук не смог пройти мимо нового урока от Ольги Фреймут о культуре винопития и спародировал его.

Подражая Ольге, он сел за стол и взял в руки полупустой бокал.

«Нет, нет, нужно, чтобы в бокале было не менее 45 градусов», — сымитировал он поучение Фреймут.

Судя по отзывам, видео чрезвычайно понравилось фолловерам Остапчука.

«Побольше таких видео, плиз», «Агонь», — отозвались они.

Напомним, ранее Владимир переиначил урок Фреймут по правильному поднятию упавших вещей.

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