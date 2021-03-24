27.71 / 27.91 32.73 / 33.09
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Остапчук поиздевался над пьющей Фреймут

23:11 24 марта 2021
Владимир Остапчук

Шоумен Владимир Остапчук не смог пройти мимо нового урока от Ольги Фреймут о культуре винопития и спародировал его.

Подражая Ольге, он сел за стол и взял в руки полупустой бокал.

«Нет, нет, нужно, чтобы в бокале было не менее 45 градусов», — сымитировал он поучение Фреймут.

Судя по отзывам, видео чрезвычайно понравилось фолловерам Остапчука.

«Побольше таких видео, плиз», «Агонь», — отозвались они.

Напомним, ранее Владимир переиначил урок Фреймут по правильному поднятию упавших вещей.

170

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Наташа Королева

«Не похожа»: 47-летняя Наташа Королева похвасталась фигурой в купальнике

Ани Лорак на Крещатике

Ани Лорак снова нагрянула в Киев и побывала в гостях у разведенного диджея

Португалия&nbsp;— Азербайджан

Футболист «Миная» сразился с Роналду, Модрич повторил рекорд Срны: видеообзоры матчей отбора ЧМ-2022

Франция&nbsp;— Украина

Сборная Украины сенсационно сыграла вничью с действующими чемпионами мира: видеообзор матча

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер