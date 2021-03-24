Остапчук поиздевался над пьющей Фреймут
Шоумен Владимир Остапчук не смог пройти мимо нового урока от Ольги Фреймут о культуре винопития и спародировал его.
Подражая Ольге, он сел за стол и взял в руки полупустой бокал.
«Нет, нет, нужно, чтобы в бокале было не менее 45 градусов», — сымитировал он поучение Фреймут.
Судя по отзывам, видео чрезвычайно понравилось фолловерам Остапчука.
«Побольше таких видео, плиз», «Агонь», — отозвались они.
Напомним, ранее Владимир переиначил урок Фреймут по правильному поднятию упавших вещей.170
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