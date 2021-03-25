Счастливая София Ротару пьет в своем крымском отеле: сын певицы показал фото

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко поностальгировал за отдыхом в ялтинской гостинице «Вилла София», которую Ротару выставила на продажу в конце 2020 года. В росСМИ тогда писали, что отельный бизнес певицы не выдержал длительного локдауна.

Мужчина опубликовал фото с мамой на террасе особняка. Оба держат в руках бокалы, очевидно, с массандровским вином.

«Приятные воспоминания», — подписал снимок Руслан.

Напомним, ранее Руслан Евдокименко показал дом, где находится его квартира в оккупированном Крыму, в которой прошло его детство и молодость.

Фото СтарХит

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