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Шоу-бизнес

«Бузова умеет петь?» Киркоров возмутил поклонников

4:32 26 марта 2021
Филипп Киркоров

Российский «поп-король» Филипп Киркоров готовится к премии «Жара». Он опубликовал в Instagram фото с другими артистами, среди которых раздражение у подписчиков вызвала Ольга Бузова.

«Вчера и попели, и поболтали. Все артисты соскучились по своим зрителям. Готовимся к премии «Жара», чтобы удивлять зрителя в «Крокус Сити холл», — написал Киркоров.

Однако такое высказывание возмутило многих фолловеров. написавших в комментариях: «Попели? Бузова умеет петь?», «Оденьте Бузову, Филипп», «А без Бузовой никак?», «Как она всем надоела», «Бузова вообще не вписывается в вашу компанию. Как клоун! Не зовите ее, не позорьте свой статус короля!»

Напомним, Филипп Киркоров — фигурант базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины.

Ранее отец «поп-короля» назвал имя любимой женщины Филиппа.

Фото из Instagram Филиппа Киркорова

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