«О, боги! Оля, что вы пьете?»: резко помолодевшая Полякова впечатлила поклонников формами

Популярная певица Оля Полякова, которая отправилась с семьей в теплые края, опубликовала в Instagram очередное пикантное фото с отдыха.

Артистка сидит под навесом в кресле в светлом купальнике и бейсболке, явно демонстрируя соблазнительную грудь. Вдали видны пальмы и бассейн или море. Певица совсем без макияжа. Выглядит она свежо и молодо, что сразу отметили ее поклонники и поинтересовались, как Поляковой удается быть такой молодой и что она для этого делает.



Перед этим Полякова показала, как восстанавливает силы в теплой ванной под гитару младшей дочери.

Фото myglamwish.com/

228

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter