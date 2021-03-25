27.81 / 28.01 32.77 / 33.11
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«О, боги! Оля, что вы пьете?»: резко помолодевшая Полякова впечатлила поклонников формами

17:11 25 марта 2021
Полякова

Популярная певица Оля Полякова, которая отправилась с семьей в теплые края, опубликовала в Instagram очередное пикантное фото с отдыха.

Артистка сидит под навесом в кресле в светлом купальнике и бейсболке, явно демонстрируя соблазнительную грудь. Вдали видны пальмы и бассейн или море. Певица совсем без макияжа. Выглядит она свежо и молодо, что сразу отметили ее поклонники и поинтересовались, как Поляковой удается быть такой молодой и что она для этого делает.


Перед этим Полякова показала, как восстанавливает силы в теплой ванной под гитару младшей дочери.

Фото myglamwish.com/

228

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

ВСУ уничтожили позицию боевиков

Появилось видео ответного удара ВСУ по боевикам в зоне ООС

Дмитрий Монатик

Скромный? Особняк Монатика показали с высоты птичьего полета

Алла Пугачева

Алла Пугачева показала «брата»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер