«Шпала, швабра, глист»: Даша Хлыстун с «наколотыми» губами вспомнила детские обиды

Модель Дарья Хлыстун, которую избрал на шоу «Холостяк» Макс Михайлюк, рассказала в Instagram о своих подростковых комплексах.

«Когда я училась в школе, я не помню ни одного дня, когда меня не дразнили. И это были не только одноклассники, но и даже старшие. Шпала, швабра, глист. Вроде, больше не припомню прозвищ которые дали мне все эти „прекрасные“ дети. Ходить в школу я ненавидела только из-за вечных издевательств и думала, чего я не родилась маленького роста и не такого телосложения, как все мои одноклассницы», — поделилась Дарья Хлыстун.

Она написала, что предпочитала одеваться в серое и черное, чтобы не привлекать к себе внимание.

«Подкалывание губ — это тоже не просто так. Собиравшись на кастинг VS, я тренировалась ходить так же, как ангелы, насмотревшись на них, я заметила пухлые губы. И тут оп, и мне надо. Сразу свои губы уже не такие красивые, тощие. Результат — пошла колоть. Мне это прибавило уверенности», — рассказала Хлыстун.

Он отметила, что только год назад «приняла и полюбила себя, какая есть».

Напомним, Хлыстун удивила сеть, опубликовав фото без макияжа.

Фото из Instagram

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