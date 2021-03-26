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Шоу-бизнес

Славу Демина удивил необычный кабриолет в Киеве

10:19 26 марта 2021
Слава Демин

Радиоведущий Слава Демин, взорвавший сеть новостью об интервью с Ани Лорак, показал в Instagram Stories необычную машину в центре Киева.

Автомобиль с открытым верхом, вероятно, переделанный из старого ГАЗ-69, с красными современными сидениями ехал по улице украинской столицы, когда в Киеве было около 6 градусов тепла.

Ведущий поинтересовался: «Не холодно ли водителю в таком «кабриолете»?

Напомним, Слава Демин недавно после 13 лет брака развелся с женой. Бывшие супруги вместе воспитывают их общего сына. К слову, в своем Stories ведущий показал, как отвез мальчика на тренировку в футбольный клуб и забрал после спорта.

Фото Instagram/ slavademin_official

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