«Они пытаются, не получается»: поклонников Потапа и Насти обеспокоил вопрос с их ребенком

Потап и Настя почти два года как официально муж и жена, но до сих пор ничего не слышно, чтобы пара готовилась стать родителями. Этот вопрос очень волнует поклонников звездного семейства.

По этому поводу в сети разгорелась дискуссия о том, когда в современном мире нужно рожать детей, чтобы и мир посмотреть, и карьеру сделать.

В передаче «Жизнь известных людей» продюсер и певица рассказали, какие жизненные испытания пришлось им преодолеть в творчестве и личной жизни.

Напомним, Потап и Настя Каменских познакомились 15 лет назад, когда продюсер искал вокалистку для записи своего трека. Друг посоветовал обратить внимание на Настю. Первая совместная композиция «Без любви» принесла неожиданный успех, песня вмиг стала хитом. С этого и началась история дуэта «Потап и Настя».

У пары несколько лет был служебный роман. Поженились Потап и Настя летом 2019 года.

Как известно, супруги живут в собственном доме в поселке Романков под Киевом. Их соседи — кумовья Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Фото clutch.net.ua/

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