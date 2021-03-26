«У меня будет дочь Николь»: TAYANNA заговорила о втором ребенке и замужестве

Певица TAYANNA, показавшая, как сама справляется с бытовыми проблемами в новой квартире, поделилась откровениями о личной жизни. Она рассказала о своих романах, о том, почему никогда не была замужем и терпела насилие, а также заговорила о втором ребенке и желании выйти замуж.

Впервые Татьяна (настоящее имя певицы) влюбилась в 16 лет в родных Черновцах.

«Он был старше меня на 5−6 лет. Игорь его звали и, казалось, что это последняя любовь в моей жизни. Я должна выйти замуж, родить ему детей — это мужчина моей мечты. Когда мы расстались, я реально впала в депрессию. Я не хотела жить, не хотела ни с кем встречаться, никого видеть. Я очень тяжело переживала этот момент», — рассказала певица интервью программе «Зірковий шлях».

После этого разрыва она долго не могла впустить в свое сердце новые чувства. Во время работы в группе «Горячий шоколад» Татьяна закрутила бурный роман с женатым продюсером Дмитрием Климашенко. Об их отношениях шушукались кулуарно, а правду Татьяна раскрыла только после расставания и скандального ухода из группы.

Решиться на такой решительный шаг певице помог новый избранник — Егор Глеб, от которого она родила сына Даниэля. Однако и эти отношения не закончились свадьбой. Сейчас TAYANNA спокойно говорит об их разрыве и даже домашнем насилии.

«Егор был триггером. И он дал мне стабильность и смелость уйти из группы. Потому что у меня не было сил своих уйти оттуда. Хотя я очень давно хотела. Я не хотела выходить замуж. Мне много раз предлагали и дарили кольца. И мне мама говорила: „Танюша, ну это же так красиво, ты будешь невеста, белое платье, я так мечтаю тебя увидеть в белом платье“. Говорю: „Мама, я в белом платье? Забудь. Никогда“. И для меня выйти замуж — это как тупик какой-то был», — сказала Татьяна каналу «Украина».

Отношения с Егором, где было место моральному, физическому насилию и изменам продолжались три года. Но именно те отношения TAYANNA называет такими, которые сформировали ее как женщину.

«Он реально был моим учителем. И я это поняла только недавно, и мы с ним помирились, общаемся, лучшие друзья и друг другу желаем счастья, добра. Он помогает сыну, с ним очень часто видится, забирает его к себе ночевать. И я до сих пор говорю: „Ты мой ангел-хранитель, который пришел реально меня вытащить из этого состояния бессознательности“. Абсолютно за все ему благодарна. И это действительно был урок для того, чтобы я стала увереннее в себе, чтобы я начала обращать на себя внимание, как на женщину, чтобы полюбила себя и поняла, что я человек, а не просто приложение к любимому. Я всегда настолько растворялась в человеке, я забывала о себе, обо всем, что происходило в моей жизни, я реально становилась таким приложением. Как кресло, как мебель, а не как личность. Поэтому, когда человек себя доводит до такого состояния, ему всегда Боженька присылает помощника. Он может быть совершенно разным. То есть это зависит от того, какой метод тебе подходит. Мне только такой метод подходил. Меня надо было немножечко подергать, побить, чтобы я пришла в себя и поняла, что происходит», — откровениями звезда.

Прийти к таким выводам Татьяне помогли специалисты. Это помогло ей разобраться в себе, изменить свою жизнь, не бояться идти к своей цели и снова влюбиться.

Ее новым избранником стал мужчина старше на 11 лет, он помог ей в трудной жизненной ситуации. Тогда Татьяна дала 5000 долларов задатка строительной бригаде. Рабочие пообещали сделать ремонт в новой квартире исполнительницы, но исчезли вместе с деньгами. На помощь пришел дизайнер TAYANNA.

«И он говорит: „Ты знаешь, у меня есть человек, который занимается строительством, он строит крупные объекты, я спрошу у него, может у него есть бригада свободная, которая могла тебе помочь“. Так мы с ним познакомились. Я тогда была в таком интересном положении трансформации внутренней духовной. И я впустила этого человека в свою жизнь. Это было классно. Я многое поняла. И, наверное, благодаря ему я поняла уже на 100%, какой мне мужчина нужен. То есть эти все мужчины, которые были в моей жизни, они были как пазлы: здесь подходит, а такого не хочу. И я составила уже в своем подсознании картину мужчины, которого я точно хочу, которого точно вижу», — рассказала TAYANNA.

Но и эти отношения не сложились. Зато теперь точно знает, какого мужчину видит рядом с собой. TAYANNA откровенно признается, что впервые видит себя в белом платье с кольцом на пальце, мечтает о настоящей свадьбе и дочери.

«Мне постоянно приходят картинки меня в белом платье с животиком, что я беременна и у меня будет дочь Николь. Сейчас, наверное, пришло время женственности моей и мне так хочется замуж, прям я не могу, это уже какой-то теперь пунктик. Причем мне хочется в каждой стране по тем традициям, которые есть именно в ней, сыграть свадьбу. Такое очень интересное ощущение, и мне оно нравится», — сказала певица на телеканале «Украина».

Также у TAYANNA были отношения с музыкантом Филиппом Коляденко. Певица сама сообщила об их разрыве. А ее бывший Егор Глеб сейчас состоит в отношениях с Ани Лорак.

Фото Instagram.com/tayanna_reshetnyak

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