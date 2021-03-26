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Шоу-бизнес

«Человек-бекон»: Jerry Heil «сгорела» на пляже в Эмиратах

19:34 26 марта 2021
Jerry Heil

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева), которая впервые за последние три года выбралась за границу, сильно обгорела на курорте в ОАЭ. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«У затекания есть обратная сторона. Сегодня снова на ужин приготовила каламбургер, простите. С уважением, ваш человек-бекон», — написала Jerry Heil.

В комментариях подписчики отметили, что Яна обгорела не столь уж и сильно: «Ну, в принципе неплохо, но загар нужно потемнее», «Через фото передала эту боль», «Какая загоревшая».

Ранее сообщалось, что Яна Шемаева потеряла голос — это произошло из-за того, что она держала в себе переживания вместо того, чтобы выговориться.

Фото из Instagram Jerry Heil

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