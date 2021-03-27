Выигрыш Данилко и откровение Поляковой: все подробности десятого эфира «Маски»

Состоялся десятый эфир популярного украинского шоу «Маска» (канал «Украина»). В новом выпуске выступили полюбившиеся герои — величественное Солнце, романтический Дракон, трогательное Жабеня, эпатажный Сом, эффектная Бабка, мужественный Носорог и невероятно милый Циклоп.

Ведущий проекта Владимир Остапчук уже примерил много различных образов из мирового кинематографа, а в этот раз выехал на сцену на настоящем мотоцикле, превратившись в героя фильма «Плакса» — бунтаря Уэйда Уокера, которого сыграл Джонни Депп.

— Я перевоплотился в Джонни Деппа в его лучшие годы. По крайней мере, мне так хотелось бы думать, — пошутил Владимир Остапчук. — Что я только в нашем шоу не делал: поднимался на высоту, спускался на веревке, катался на роликах, танцевал танго. Иногда сценаристы готовят мне такие сюрпризы, что я за несколько минут до выхода на сцену узнаю, что мне нужно будет сделать. На этот раз выезжал к зрителям и детективам на байке! Кстати, я впервые водил мотоцикл. Тот еще экспириенс! На всех прогонах и репетициях все было хорошо, а только включились камеры, и мы начали запись эфира, я выехал и… упал. Но потом просто поднялся и начал выполнять свою непосредственную работу — вести эфир грандиозного шоу!

Кроме семи основных персонажей, личности которых до сих пор не рассекретили, на сцену проекта вышел новый герой — мечтательный и изменчивый Месяц.

— Месяц — один из самых любимых образов, которые я создавал для гипершоу «Маска»! — признался дизайнер Назар Дидык. - Им я хотел передать все величие и красоту спутника, тесно связанного с нашим существованием на этой планете! Сколько любовных историй, сколько песен посвящено, сколько прекрасных слов сказано под светом Месяца. Он символизирует наши эмоции, желания и чувства, поэтому блеск и свет легли в основу образа.

Известно, что невероятном костюме использовано 1000 метров ледоптотоволокна, 10 метров светодиодной ленты, 12 метров темно-синей бархатной ткани с перламутровым блеском, а также 5 метров французской сетки с глиттером. Все это дало возможность передать глубину и красоту ночи. Костюм спроектирован таким образом, что платье-накидка одевается на металлический каркас на колесах. А каблуки высотой 22 сантиметров заказывали в Америке.

Таинственный Месяц — суперзвездный гость шоу «Маска», поэтому зрители и детективы увидели всего одно выступление героя, имея только один шанс догадаться, какая знаменитость замаскировалась в этом образе. Чтобы помочь распутать эту головоломку, Месяц дал о себе несколько подсказок.

— Наконец меня пригласили на это шоу, а то только Солнце и Солнце, — сказал мечтательный Месяц. — Обожаю фотостудии, ведь именно оттуда началась моя карьера. Могу быть там часами и с удовольствием работать, потому что когда занимаешься своим делом, то кайфуешь от процесса, чего и вам желаю. Позировать на крыше или эротические фотосессии — все равно, ведь это часть моей профессии.

Месяц выступил с легендарной песней «New York, New York», которую впервые спела Лайза Минелли, а впоследствии исполнял Фрэнк Синатра.

— Это Надя Мейхер! - воскликнул Андрей Данилко. - Я помню ее по съемкам в «Сорочинской ярмарке». Этот голос я не спутаю ни с кем другим!

— Спорим на 500, но это не Надя, — возразила Полякова.

Сразу после своего фантастического номера герой снял маску и под ней оказалась… Надя Мейхер!

— Как я тебя угадал, — радовался Данилко. — Оля, положи мне на стол 500 гривен!

На сцену вышел один из самых веселых героев — Жабеня.

— Мне на одном вокальном шоу не дали шанс спеть, — рассказывал о себе Жабеня. — Но я не сдался и делюсь со всеми своим оптимизмом.

Герой вышел на сцену с хитом Сердючки «Тук, тук, тук».

— Это Сергей Бабкин, — решила Оля Полякова. - Только он в два раза сложился.

Бабка — один из лидеров среди масок. Детективы до сих пор не знают, мужчина или женщина скрывается под ней.

— Держитесь Андрей Михайлович, таких как вы — мало, — сказала Бабка, обращаясь к Данилко. - Ни вас ни меня никогда не было в танцевальных шоу. За несколько лет я очень изменилась.

Бабка исполнила хит «Take me to church».

— Это женский голос, — решил Данилко.

— Нет, это мужик поет! — возразила Полякова.

— Думаю, это Алексеев, — сказал Олег Винник.

Носорог — любимец Ольги Поляковой.

— Когда я был маленький, мечтал стать акулой и покорить моря и океаны, — рассказал о себе Носорог, обращаясь к Оле Поляковой. — Думаю, это вдохновит на романтическое приключение. Мои друзья — премьер-министр, веселый клоун и стальной силач. Если угадаешь, кто это, значит, мы созданы друг для друга.

— Так что, я его девушка?! - смутилась Полякова.

На сцене шоу Носорог исполнил хит «Цвет настроения синий».

— Я считаю, что носорог — спортсмен, — сказала Настя Каменских. — Чем дальше в лес, тем для нас темнее.

— Хоть стреляй, но я не могу понять, кто это, — признался Данилко. — А какая у тебя профессия?

— Я — поющая маска, — сказал Носорог.

Первое голосование отправило в «зону риска» Жабеня.

Детективы уверены, что под маской Дракона скрывается Арсен Мирзоян.

— Если бы я хотел, мог бы спалить всех детективов своим дыханием, — сказал Дракон.

— Это может быть Дима Ступка, — решила Полякова. — Он говорил про свою принцессу, а у Димы очень красивая жена. У нее такая грудь! Больше, чем у меня и Насти вместе взятых!

На сцене Дракон исполнил хит «Соколята», вызвав восторг зала.

— Это или Ступка, или Арсен Мирзоян, — был уверен Дзидзьо.

Самый душевный персонаж проекта — Циклоп.

— Меня узнать легко, — рассказал Циклоп. - У меня два имени и две фамилии. Если сложить день и месяц моего рождения, получится 21.

Циклоп исполнил на сцене хит «Босая».

— Я знаю — это точно Джерри Хэйл! — была уверена Полякова.

Детективы разнервничались, не в силах разгадать загадки Циклопа и решили отправить его в номинацию.

— Злюки! — воскликнул Циклоп.

Детективы полагают, что под маской Сома скрывается зарубежный актер.

— В моем райдере есть капуста, рис, лаванда, — рассказал о себе Сом.

— Может, он — моль! - решила Полякова.

Сом исполнил хит «Life is life», заставив танцевать детективов.

В финале номера Настя Каменских вышла на сцену, чтобы разглядеть, какого цвета его ноги.

— Такие же, как у нас, — констатировала Настя.

— Меня раздражает эта маска, — воскликнул Дзидзьо. — Давайте его «зажарим».

Детективам так и не удалось разгадать, кто скрывается под маской Солнца.

— Вся моя красота рождается там, где море, — рассказала о себе Солнце. — Мечтаю стать такой же звездой, которая сияла, когда утонул «Титаник».

— Она поет, как Селин Дион, — решил Андрей Данилко.

Солнце исполнило хит «Euphoria», а в конце выступления «взмыло» над сценой на тросах.

— Браво! — кричали зрители.

— Крутая артистка и в золоте — Тина Кароль, — решила Полякова.

— Кто бы это не был, было талантливо, — признал Олег Винник.

Второе голосование отправило в «зону риска» Сома, который будет сражаться с Жабеня.

Детективы единодушно отдали свои голоса за Жабеня.

— Пусть Сом, наконец, снимет маску, — сказал Андрей Данилко.

Голосование зрителей решило раскрыть маску Сома. Под ней оказался «холостяк» Иракли Макацария.

— Я так и знала! — восхитилась Каменских.

— Это невероятный опыт, — признался Иракли, исполняя песню на «бис».

Напомним, открытием девятого эфира шоу стал певец Дмитрий Каднай, который вышел на сцену в неожиданном образе Буряка.

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