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Шоу-бизнес

«Все цветы Рима»: Леди Гага показала гигантский букет, который получила от бойфренда на свое 35-летие

9:27 29 марта 2021
Леди Гага и Майкл Полански

Американская певица Леди Гага отпраздновала свое 35-летие в столице Италии Риме, где она сейчас снимается в фильме «Гуччи». Поп-звезда опубликовала в Instagram фотографию, где показала гигантский букет, который получила на день рождения от своего бойфренда — бизнесмена Майкла Полански. Они встречаются уже около года.

Певица подписала фото: «Когда бойфренд присылает тебе все цветы Рима на день рождения. Я люблю тебя, дорогой. Ее могу дождаться, когда буду дома с тобой и нашими собаками. Это все что мне нужно».

Леди Гага и Майкл

Ранее «ФАКТЫ» писали, что неизвестные похитили собак Леди Гаги, тяжело ранив ее помощника. Певица объявила, что заплатит за возвращение своих любимцев полмиллиона долларов. Собак позже вернули.


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