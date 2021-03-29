«Все цветы Рима»: Леди Гага показала гигантский букет, который получила от бойфренда на свое 35-летие
Американская певица Леди Гага отпраздновала свое 35-летие в столице Италии Риме, где она сейчас снимается в фильме «Гуччи». Поп-звезда опубликовала в Instagram фотографию, где показала гигантский букет, который получила на день рождения от своего бойфренда — бизнесмена Майкла Полански. Они встречаются уже около года.
Певица подписала фото: «Когда бойфренд присылает тебе все цветы Рима на день рождения. Я люблю тебя, дорогой. Ее могу дождаться, когда буду дома с тобой и нашими собаками. Это все что мне нужно».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что неизвестные похитили собак Леди Гаги, тяжело ранив ее помощника. Певица объявила, что заплатит за возвращение своих любимцев полмиллиона долларов. Собак позже вернули.
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