Самая высокооплачиваемая модель Британии установила у себя в туалете два унитаза рядом — по неожиданной причине

28-летняя Кара Делевинь, заработавшая за год 21,7 миллиона долларов и названная самой высокооплачиваемой моделью Великобритании, сделала дома масштабный ремонт, к которому привлекла известного дизайнера и друга своей семьи Тома Бартлетта. Как сообщает издание The Sun, одним из самых неожиданных новшеств в лондонском жилище актрисы, модели и певицы стали два унитаза, установленные рядом с друг другом в туалете. Эта идея пришла Каре в голову после того, как она увидела пару унитазов в одном помещении на одном из фэшн-шоу в Париже.

Известная своей нетрадиционной сексуальной ориентацией Делевинь призналась, что любит поболтать, сидя на своем «фаянсовом друге». И теперь у нее есть возможность, принимая друзей, вести с ними непринужденную беседу.

Кроме того, в гостиной обожающей вечеринки супермодели установлен диван, на котором могут сидеть 12 человек.

«Деньги — это еще не все. Вы доходите до той точки, когда думаете: „О, я заработала деньги, но я так глубоко несчастны и одинока“», — приводит слова модели издание. И выражает надежду, что теперь Кара не будет чувствовать себя такой одинокой в туалете.

Фото Instagram



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