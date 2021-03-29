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Телеведущая Анна Панова впервые показала годовалую дочь

17:08 29 марта 2021
Анна Панова

Телеведущая Анна Панова, год назад ставшая мамой, впервые показала дочь Милану. Трогательным семейным фото ведущая новостей «Сегодня» (канал «Украина») поделилась в первый день рождения девочки. Анна посвятила дочке трогательные слова и показала праздничный торт.

«Милане год! Моя решительная, любознательная, непоседливая девочка. Егоза, одним словом. Если она… не переключает мелодии на музыкальной игрушке, не бросает мячик и не катает машинку, если она не несёт тебе карточки Домана, мол, „почитай“, если не носится по комнатам с пижамой в руке, если не залазит/слазит с дивана, если не включает/выключает свет,… то, скорей всего, она просто спит», — написала Анна под семейным фото.

Раннее Панова рассказала, как крестили Милану.

А телеведущая Василиса Фролова, родившая недавно сына, показала первые фото малыша.

Фото Instagram.com/annapanova

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