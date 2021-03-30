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Шоу-бизнес

В семье Владимира Остапчука случилось горе

10:43 30 марта 2021
Владимир Остапчук

В семье телеведущего Владимира Остапчука случилось горе. Он поделился в Instagram печальной новостью — на 96-м году не стало ее бабушки. Неделю назад он успел увидеться с ней.

«Поехал в Умань. Бабушки не стало. Успел на прошлой неделе попрощаться …», — сообщил ведущий шоу «Маска» (канал «Украина»).

Остапчук рассказывал, что его 95-летняя бабушка жила в селе, ей помогали его родители. Недавно с ней случился инсульт.

«Вы знаете, что у меня есть две бабушки, мамина и папина. И отца бабушка, она сама жила в деревне. Ну, ей конечно помогали, родители приезжали. И сейчас случилась не очень хорошая штука, у бабушки был инсульт, и бабушку привезли. Теперь у мамы моей две мамы, которые живут в Умани. Приехал помочь и конечно увидеть бабулек», — делился недавно Владимир фото с бабушкой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти продюсера Александра Серого из-за коронавируса.

Фото Instagram. com/vova_ostapchuk

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