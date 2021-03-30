Мама в восторге: Лиза Галкина спародировала инстаграм-звезд

Маленькая дочка Аллы Пугачевой, Лиза Галкина, по просьбе мамы спародировала манерных инстаблогерш.

Видео Пугачева выложила в Instagram, написав: «Лишь бы сама такой не стала. Не приведи Господи».

«Хорошие мои, наверное, сегодня что-нибудь вам расскажу… Нет, наверное завтра… Чао-какао», — говорит манерничая Лиза и показывает пальчиками «сердечко».

На другом видео девочка продолжает пародировать инстаблогерш. «Больше лайков, больше смайлов… Подпишитесь на меня», — говорит она и «строит глазки» снимающей видео маме.

Недавно Алла Пугачева «застукала» двойняшек Гарри и Лизу Галкиных, которые танцевали и дурачились в холле. Они насмешили маму «лунной походкой» Майкла Джексона.

Фото Аллы Пугачевой из социальных сетей.

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter