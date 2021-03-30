Уже 20 лет: Вера Брежнева показала своего повзрослевшего первенца

Певица Вера Брежнева поздравила старшую дочь Соню Киперман с 20-летием, назвав ее ангелом.

«20 лет назад мы встретились. И это было мое самое первое настоящее осознанное счастье! Моя первая доченька, первая правнучка, внучка и племянница в нашей семье! Мой смысл, моя мотивация, мой учитель и моя бесконечная любовь. С Днем Рождения, мой ангел», — пишет Брежнева в Instagram.

Она выложила в сеть фотографии повзрослевшей дочки, а также ее детские фото.

Недавно Вера Брежнева выложила в сеть фото своих дочерей Сони и Сары, обнимающих друг друга. Кстати, эта фотография — заставка на телефоне певицы.

Фото Веры Брежневой из социальных сетей.

218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter