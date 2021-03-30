Лилия Ребрик «беременна» третьим ребенком

Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая недавно перенесла коронавирус, беременна третьим ребенком. Но не в реальной жизни, а на съемочной площадке. Ее героиня Светлана из сериала «Папаньки» ждет ребенка. У актеров существует примета: если сыграешь беременную в театре или кино, вскоре и в реальной жизни тоже можешь стать мамой. Только вот у Лилии Ребрик все случилось наоборот.

«Во втором сезоне „Папанек“ я по сюжету не была беременна, но на самом деле уже ждала вторую дочку, никто об этом не знал. Меня мучил токсикоз и каждая сцена, где нужно было есть, давалась очень тяжело. А вот в третьем сезоне наоборот: я уже не беременна в реальной жизни, но в сериале у меня был пристойный „беременный“ животик», — рассказала Лилия Ребрик.

Живот, естественно, был накладным, но выглядел очень натурально.

«Он был не просто бутафорским, он вместе со мной и дышал, и двигался. Егор шутил, что теперь у нас двое беременных в семье, не только он. А еще киношная беременность — это очень удобно. Сначала вся съемочная группа думала, что я реально жду ребенка, все меня поздравляли, место уступали», — поделилась Лилия.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Лилия Ребрик рассказала о семье, воспитании дочерей и о том, как совмещает карьеру и материнство.

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