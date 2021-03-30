27.77 / 27.95 32.57 / 32.92
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Лилия Ребрик «беременна» третьим ребенком

14:00 30 марта 2021
Лилия Ребрик

Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая недавно перенесла коронавирус, беременна третьим ребенком. Но не в реальной жизни, а на съемочной площадке. Ее героиня Светлана из сериала «Папаньки» ждет ребенка. У актеров существует примета: если сыграешь беременную в театре или кино, вскоре и в реальной жизни тоже можешь стать мамой. Только вот у Лилии Ребрик все случилось наоборот.

«Во втором сезоне „Папанек“ я по сюжету не была беременна, но на самом деле уже ждала вторую дочку, никто об этом не знал. Меня мучил токсикоз и каждая сцена, где нужно было есть, давалась очень тяжело. А вот в третьем сезоне наоборот: я уже не беременна в реальной жизни, но в сериале у меня был пристойный „беременный“ животик», — рассказала Лилия Ребрик.

Живот, естественно, был накладным, но выглядел очень натурально.

«Он был не просто бутафорским, он вместе со мной и дышал, и двигался. Егор шутил, что теперь у нас двое беременных в семье, не только он. А еще киношная беременность — это очень удобно. Сначала вся съемочная группа думала, что я реально жду ребенка, все меня поздравляли, место уступали», — поделилась Лилия.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Лилия Ребрик рассказала о семье, воспитании дочерей и о том, как совмещает карьеру и материнство.

382

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Владимир Остапчук

В семье Владимира Остапчука случилось горе

Алла Пугачева

Мама в восторге: Лиза Галкина спародировала инстаграм-звезд

Сергей Гармаш

Сергей Гармаш сообщил об экстренной госпитализации Майи Пироговой из ТКГ

Игорь Гофман

«Киборг» Игорь Гофман с женой умерли из-за ковида

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер