«Придется сбавить обороты»: красавица Лилия Ребрик рассказала, как перенесла страшную болезнь

Популярная телеведущая Лилия Ребрик заявила, что после 18-дневного карантина, связанного с коронавирусной болезнью, она снова возвращается к работе. В своем Instagram 39-летняя звезда телеэкранов рассказала, как протекало лечение ее болезни.

«Возвращаюсь к работе на сцену, к полноценной жизни и, конечно, в инстаграм. Позади — 18 (!) дней самоизоляции. Честно говоря, одно из самых тяжелых испытаний в моей жизни… Да, появилось время поваляться в постели, посмотреть кино, почитать книги, в конце концов банально выспаться, но, к сожалению, когда у тебя очень болит голова, просто раскалывается пополам, если ты понимаешь, что даже перевернуться с боку на бок — это как многотонный вагон поднять, то тебе не до шуток, фильмов и веселья», — отметила Лилия.

Телезвезда рассказала, как недуг повлиял на нее. Привыкшей к энергичному образу жизни, теперь ей придется сбавить обороты.

«Все позади! Я немного все же сбавлю обороты, потому что нужно еще восстановиться, и буду внимательно следить за всеми сигналами своего организма: он самый умный! Здоровья всем и каждому, друзья», — подытожила Ребрик.

Многие поклонники обрадовались новости и отметили, что если фото сделано недавно, то Лилия на нем предстала в самом привлекательном и романтическом образе, и выглядит по-настоящему выздоровевшей, романтичной и «весенней».

Как писали «ФАКТЫ», ранее Ребрик сообщила, что во время болезни ее одолела сильная слабость, но она все же нашли силы, чтобы читать книги и смотреть фильмы.

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