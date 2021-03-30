«Можно и себе подарочек позволить»: Моргенштерн обзавелся крутым автомобилем

Российский рэпер Алишер Валеев, более известный как «Моргенштерн», приобрел новый автомобиль люкс-класса — Porsche 911 Turbo S. Примечательно, что за него музыкант заплатил наличными, прибыв в автосалон с пачками пятитысячных купюр. Их он гордо продемонстрировал на странице в Instagram 30 марта.

Договор на покупку машины 22-летний музыкант также подписал под прицелом фотокамеры.

Бронзовый суперкар оснащен двигателем мощностью 650 лошадиных сил. Судя по фото, капот и крыша выполнены из карбона, а салон обит натуральной кожей.

Ранее Валеев купил автомобиль своей любимой Диларе Зинатуллиной, таким образом поздравив девушку с днем рождения — 21-летием.



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