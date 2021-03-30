В Москве почтили память Людмилы Гурченко: речь внучки растрогала присутствующих
Во вторник, 30 марта, исполнилось десять лет со дня смерти актрисы Людмилы Гурченко. Родственники и друзья артистки навестили ее могилу на Новодевичьем кладбище, сообщает «СтарХит».
Внучка Гурченко, 37-летяя Елена Королева приехала на кладбище вместе с певцом Прохором Шаляпином. Женщина, с которой артистка практически не общалась при жизни, возложила на ее могилу цветы и ответила на вопросы журналистов.
«Люся выбрала карьеру, работа была для нее важнее семьи. К тому же были люди, которые внесли раздор в отношения моей бабушки и мамы», — сказала Королева.
Она также взволнованно произнесла речь у памятника Гурченко:
«Сегодня мы вспоминаем женщину с большой буквы, профессионала высокого класса, чьи роли глубоко остались в сердце каждого зрителя», — подчеркнула Елена Королева.
«Все те, кто является ее семьей, помнят, что больше всего на свете она любила своих зрителей. Мы всегда будем помнить и любить ее», — сказал она в завершение.
Напомним, ранее внучку Гурченко заподозрили в отношениях с выпускником «Фабрики звезд».
Фото: «СтарХит»143
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