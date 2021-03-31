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Шоу-бизнес

Ирина Понаровская отсудила увеличение пенсии

10:18 31 марта 2021
Ирина Понаровская

Российская певица Ирина Понаровская, подававшая в суд иск и потребовавшая перерасчета пенсии, выиграла дело у Пенсионного фонда РФ.

Как сообщает «Мэш», теперь ей увеличат стаж и выплатят компенсацию в размере 240 тысяч рублей.

Напомним, что 67-летняя артистка требовала сделать перерасчет пенсии и включить в ее рабочий стаж семь месяцев работы в Краснодарской филармонии, где она выступала с августа 1982 по апрель 1983 года. Тогда она пела в собственном ВИА вместе с мужем Вейландом Родом.

Понаровская рассказывала, что получала от государства всего 5 тысяч рублей.

Напомним, что недавно имя Ирины Понаровской оказалось в центре скандала — россиянка Марина Гарбовская обвинила певицу и ее бывшего мужа Вейланда Ротта-младшего в том, что они силой отобрали чужого ребенка.

А по версии директора Ирины Понаровской, биологическая мать сама принесла певице ребенка и попросила забрать. Он пригрозил Гарбовской иском в суд о защите чести и достоинства в случае, если ее родство не подтвердится.

Фото Ирины Понаровской из социальных сетей.

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