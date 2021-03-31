Анджелина Джоли и Брэд Питт потратили уже по миллиону долларов на бракоразводный процесс

Расставшиеся в 2016 году Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор еще официально не оформили свой разрыв. По информации издания Daily Mail, американские кинозвезды уже потратили по миллиону долларов каждый на бракоразводный процесс, который уже стал одним самых дорогих в истории Голливуда. Помимо судебных издержек и расходов на престижных адвокатов пара наняла частного судью, чьи услуги обходятся примерно в тысячу долларов за час работы.

Причем Джоли и Питт, которые никак не могут прийти к соглашению, могут судиться еще шесть лет — до совершеннолетия своих младших детей-двойняшек Вивьен и Нокса, которым сейчас по 12 лет. Брэд требует разделить опеку над детьми поровну. А Анджелина хочет добиться единоличной опеки.

Имеются у них разногласия и по поводу раздела имущества. В частности, относительно французского замка Мираваль и прилегающего к нему виноградника. Актеры купили их в 2008 году за 67 миллионов долларов и наладили выпуск вина.

Джоли не намерена сдаваться. У нее появились новые финансовые ресурсы, которые она готова потратить на войну против экс-супруга. Недавно она продала на аукционе за 11,5 миллиона долларов картину Уинстона Черчилля, которую некогда подарил ей Питт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли представит суду доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта.



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