Прекративший общение с Пугачевой Киркоров выразил сожаление

Популярный певец Филипп Киркоров, который давно не общается с Аллой Пугачевой, поздравил с днем рождения ее внучку — дочку Кристины Орбакайте, Клавдию, пожалев, что не смог побывать на праздновании 9-летия девочки.

В Instagram он выложил видео, на котором внучка Аллы Пугачевой Получает подарок. «Жаль, что не смог быть на вашем замечательном празднике…», — пишет Киркоров.



А вот дочь Филиппа Киркорова, Алла-Виктория, на дне рождения Клавдии Земцовой была. Как и дети Пугачевой и Галкина.

О том, что он не общается с Аллой Борисовной, Киркоров рассказывал еще в прошлом году. «Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной», — заявлял он в эфире «НТВ» и добавлял, что даже не знал о предложении Пугачевой помочь Борису Моисееву после того, как в сети появились слухи об ухудшении состояния здоровья артиста. «Да и даже если бы общался с ней, то это нетактично и неправильно лезть в личные отношения Аллы Борисовны с Борисом Моисеевым. И вообще с кем-либо», — отмечал он.

В то же время Пугачева с Галкиным и детьми активно отдохнули на дне рождения Клавдии. Юморист выложил в сеть видео с танцами Аллы Борисовны.

Напомним, что «Миротворец» внес данные Киркорова в свои базы за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

Фото Филиппа Киркорова из социальных сетей.

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