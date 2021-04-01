С Днем смеха! Лилия Ребрик развеселила поклонников забавным видео

Известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик, показавшая ранее внушительный «беременный» животик, в День смеха развеселила поклонников забавным видео в Instagram. С мужем Андреем, дочками Дианой и Полиной они нарядились в яркие желтые куртки, девочки — еще и в пачки, и устроили зажигательные танцы во дворе своего дома. Так они поздравили всех с 1 апреля и пожелали хорошего настроения.

«Смейтесь больше, всем сердцем, искренне и звонко! Смех объединяет людей, делает их добрее, а жизнь не скучной. Я и правда думаю, о смех продлевает жизнь. Сколько раз сама себе доказывала: смехотерапия — лучшее лекарство от печали в сердце. Люблю, когда смеются мои дети, обожаю, когда мы вместе хохочем до слез… Люблю людей с чувством юмора, только терпеть не могу глупые, вульгарные шутки и ухмылки! С Днем смеха вас!», — написала ведущая «Ранку з Україною» (канал «Украина»).

Веселые поздравления и забавные открытки, которые можно отправить знакомым, смотрите здесь.

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