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Шоу-бизнес

Дмитрий Монатик в свой день рождения впервые показал лица детей

12:04 1 апреля 2021
Дмитрий Монатик

1 апреля, в День смеха, Дмитрий Монатик отмечает свой 35-летний юбилей. Артист принимает поздравления от родных, друзей и поклонников, и сам приготовил подарок. В день рождения Дмитрий выпустил видео «Ресницы безопасности» на песню, ставшую саундтреком к документальному фильму «Вечно танцующий человек». Композиция вошла в третий сольный альбом «LOVE IT ритм».

«Эта песня, как никакая другая описывает путь к цели: „сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря“. Мы решили сделать на нее видеоработу, которая состоит из запечатленных моментов, архивов, видео, которые мы успели собрать из путешествий, гастролей из разных уголков мира. Это очень теплое видео, которое в период всемирной пандемии выглядит еще более ностальгично, и ты очень хочешь, чтобы вернулись эти времена. И я верю, что это так и произойдет», — прокомментировал работу MONATIK.

Режиссером видео стал Артем Григорян, проработавший с Дмитрием более пяти лет. Артист впервые показал архивные кадры со свадьбы, лица сыновей — Данила и Платона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, Лилия Ребрик в День смеха развеселила поклонников забавным семейным видео.

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