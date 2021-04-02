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Шоу-бизнес

Продюсер Лободы Крапивина прокомментировала подозрение по поводу ее романа с певицей

2:31 3 апреля 2021
Лобода и Крапивина

Продюсер Светланы Лободы, Нателла Крапивина, отбрила подписчика, который поинтересовался, насколько близки ее отношения с певицей.

Такой вопрос был задан под постом Крапивиной в Instagram, в котором продюсер желала скорейшего выздоровления Лободе, подхватившей коронавирусную инфекцию.

Этот пост Нателла проиллюстрировала их совместным фото и добавила: «Вакцинируйтесь! И не думайте, что вирус — это то, что бывает с другими».

Подписчик задал Крапивиной прямой вопрос: «Вы — пара?» Одна из подписчиц продюсера назвала комментарий «хренью». Нателла Крапивина согласилась с такой трактовкой, добавив:«Как же иначе назвать ересь, которую вы пишете».

Напомним, что Светлана Лобода, почувствовавшая недомогание дней пять назад, получила положительный результат, сдав ПЦР-тест. Певица отменила концерт в Московской области — ее ждали в концертном зале Барвихе 3 апреля.

Фото со странички Нателлы Крапивиной в социальных сетях.

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