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Шоу-бизнес

«Дом-2» возродили

13:03 2 апреля 2021
«Дом-2»

На телевидение возвращается реалити-шоу «Дом-2».

Как сообщается на страничке шоу в Instagram, среди участников появятся и всем знакомые лица — «звезды проекта», которые так и не смогли обрести личное счастье, поэтому вновь попытаются найти любовь на «Доме-2».

Тем временем «Супер» сообщает, что проект получит название «Дом-2. Новая любовь» и будет транслироваться утром и вечером.

Формат останется прежним. Собственно, как и ведущие — Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

Напомним, что недавно экс-«звезда» российского шоу «Дом-2» Рустам Солнцев обвинил ведущую Ольгу Бузову в пристрастии к алкоголю. Он утверждал, что о проблеме было известно еще два-три года назад.

Фото со странички шоу в социальных сетях.

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