«Дом-2» возродили
На телевидение возвращается реалити-шоу «Дом-2».
Как сообщается на страничке шоу в Instagram, среди участников появятся и всем знакомые лица — «звезды проекта», которые так и не смогли обрести личное счастье, поэтому вновь попытаются найти любовь на «Доме-2».
Тем временем «Супер» сообщает, что проект получит название «Дом-2. Новая любовь» и будет транслироваться утром и вечером.
Формат останется прежним. Собственно, как и ведущие — Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.
Напомним, что недавно экс-«звезда» российского шоу «Дом-2» Рустам Солнцев обвинил ведущую Ольгу Бузову в пристрастии к алкоголю. Он утверждал, что о проблеме было известно еще два-три года назад.
Фото со странички шоу в социальных сетях.102
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