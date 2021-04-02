27.79 / 28.00 32.61 / 32.97
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Джеджула признался, что принципиально отказался от секса

16:27 2 апреля 2021
Андрей Джеджула

Украинский шоумен Андрей Джеджула заявил, что отказывается от секса. Правда, уточнил, что это временно — соблюдать целибат он будет во время Великого Поста (до 1 мая).

«Естественно целибат в точном значении означает отказ от секса и партнера, и в принципе, обет безбрачия, но это не обо мне! Я безумно люблю процесс и никогда бы не смог полностью отказаться от секса! Но в качестве эксперимента, к которому подвели обстоятельства (будем честны), и проверки моей силы воли, я решил посмотреть что из этого получится», — пишет шоумен в Instagram.

Джеджула считает, что этот период — «время привести мысли в порядок, думать о духовном, осознавать свои намерения, цели и планы…» «А секс, как и навык езды на велосипеде или умения плавать, дышать, вкушать пищу, вернется в любой момент, как только вы этого сами захотите!» — добавляет он.

Ранее Джеджула предупреждал фолловеров, что мошенники используют его имя, якобы проводя розыгрыш призов.

Фото Андрея Джеджулы из социальных сетей.

414

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Маша Полякова

Дочь Поляковой возмутила неприличным жестом

Табун

Полицейский расстрелял табун лошадей, потому что ему было скучно

Андрей Джеджула

Джеджула признался, что принципиально отказался от секса

Михаил Задорнов

Павел Воля и Гарик Харламов проиграли «битву» покойному комику

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер