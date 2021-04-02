Джеджула признался, что принципиально отказался от секса

Украинский шоумен Андрей Джеджула заявил, что отказывается от секса. Правда, уточнил, что это временно — соблюдать целибат он будет во время Великого Поста (до 1 мая).

«Естественно целибат в точном значении означает отказ от секса и партнера, и в принципе, обет безбрачия, но это не обо мне! Я безумно люблю процесс и никогда бы не смог полностью отказаться от секса! Но в качестве эксперимента, к которому подвели обстоятельства (будем честны), и проверки моей силы воли, я решил посмотреть что из этого получится», — пишет шоумен в Instagram.

Джеджула считает, что этот период — «время привести мысли в порядок, думать о духовном, осознавать свои намерения, цели и планы…» «А секс, как и навык езды на велосипеде или умения плавать, дышать, вкушать пищу, вернется в любой момент, как только вы этого сами захотите!» — добавляет он.

Ранее Джеджула предупреждал фолловеров, что мошенники используют его имя, якобы проводя розыгрыш призов.

Фото Андрея Джеджулы из социальных сетей.

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