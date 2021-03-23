Аферисты взялись за Джеджулу: шоумен предупредил об опасности

Украинский шоумен Андрей Джеджула заявил, что мошенники используют его имя, якобы проводя розыгрыш призов. Об этом телеведущий предупредил фолловеров в сториз Instagram.

Андрей Джеджула сообщил, что некоторым пользователям соцсетей приходят сообщения с информацией о старте набора на гив с розыгрышом айфона и денег. При этом за участие взимается 1 000 грн, а в сообщениях указывается, что гив будет рекламировать в своем Instagram Андрей Джеджула.

В последнее время участилась информация об аферах, в которые используются имена звезд. Так, мошенники от имени певицы Славы Каминской просили деньги у ее знакомых. А от имени телеведущей Кати Осадчей приглашали участвовать в «конкурсе».

Фото из Instagram Андрея Джеджулы

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