Мошенники от имени Славы Каминской просят деньги у ее знакомых

Популярная певица Слава Каминская, которую недавно остановила полиция, предупредила о мошенниках, которые действуют в сети якобы от ее имени. Друзьям и знакомым участницы группы «НеАнгелы» рассылают сообщения в популярный месседжер с просьбой перевести деньги, сообщают о несуществующих конкурсах и онлайн-марафонах. Рассылка ведется в российских номеров.

Слава в Instagram-stories подчеркнула, что не имеет к этому никакого отношения и предупредила о мошенниках.

Напомним, в последнее время мошенники активизировались в сети, используя имена известных людей. Они объявляли конкурсы и розыгрыши от имени Светланы Тарабаровой.

Также рассылали сообщения якобы от Екатерины Осадчей.

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