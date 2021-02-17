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Шоу-бизнес

Катя Осадчая стала жертвой мошенников

14:41 17 февраля 2021
Екатерина Осадчая

Телеведущая Екатерина Осадчая, возмущавшаяся состоянием дорог в заснеженном Киеве, предупредила поклонников о мошенниках, которые действовали от ее имени. В сети Instagram рассылали сообщения о несуществующем конкурсе.

«Они пишут, что вы стали финалистом конкурса. Ни в коем случае не открывайте эти сообщения. Скорее всего, это ссылка на взлом вашего аккаунта. Будьте бдительными. Вся информация о конкурсах есть на моем аккаунте. Не поддавайтесь мошенникам!», — предупредила Екатерина.

Ранее мошенники по такой же схеме действовали от имени Светланы Тарабаровой.

А у жены музыканта Сергея Бабкина Снежаны и вовсе взломали и украли страницу. Восстановить ее удалось с большим трудом.

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