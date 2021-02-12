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Шоу-бизнес

Катя Осадчая возмутилась состоянию дорог в заснеженном Киеве

12:21 12 февраля 2021
Осадчая

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая еще недавно так радовалась выпавшему снегу, возмутилась тому, что в Киеве снег не убирается, невозможно проехать по городу.

По ее словам, целый день снегопад, а в столице не видно снегоуборочной техники.

При этом, Катя любит красивую зиму, радуется снегу и прекрасным пейзажам.

Напомним, мужу Осадчей Юрию Горбунову этой зимой часто приходится работать лопатой, расчищая снег в своем дачном поселке Романков под Киевом. Помогает Горбунову кум Алексей Потапенко.

Мужчины в экстремальных ситуациях постоянно приходят на помощь друг другу. В декабре Алексей Потапенко вовремя посыпал скользкую дорогу солью. Это спасло Горбунова, который из-за катка едва не въехал на машине в забор и припаркованные рядом автомобили.

Фото instagram.com/kosadcha/

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