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Катя Осадчая без носков в снегу раскрыла свою особенность

10:21 3 февраля 2021
Осадчая

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала зимнее фото. Женщина сидит в солнечный морозный день на пушистом белом снегу и и радуется прекрасной погоде.

«Зимние радости! Когда снег пробирается под штаны, когда щеки красные от мороза, когда перехватывает дыхание от спуска с горки, а еще — коньки, снежки и снежная баба или bonhomme de neige, а что вы еще не успели сделать этой снежной зимой?» — так Катя подписала снимок.

У подписчиков теледивы сразу возникли вопросы по поводу ее одежды. Катю спросили, сколько времени она может провести на морозе без носков? Ведущая ответила, что не носит носки, потому что предпочитает длинные брюки.

Напомним, Горбунов и Осадчая не так давно вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов. Катя уже в Украине опубликовала снимок из Дубая, на котором она стоит в шортах на фоне солнечного заката.

Фото Instagram/kosadcha

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