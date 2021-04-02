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Шоу-бизнес

«Это пушка!»: MARUV ошарашила новым треком

21:51 2 апреля 2021
MARUV

Эпатажная украинская певица MARUV, которая совсем недавно жаловалась на недомогание, заинтриговала фолловеров в Instagram анонсом нового клипа, который записан совместно с румынским композитором Александру Котоем.

«Our track with @sickotoy coming soon», — прокомментиовала фрагмент клипа певица, которая в кадре предстала с совершенно новой стороны.

«Безумно хочу услышать полную версию!», «УРАГАННН», «Это пушка, Это просто а*ено, но когда?», — отозвались фолловеры эпвтвжной певицы.

Александру Котой — румынский композитор, продюсер и диск-жокей, подписанный Global Records. На протяжении многих лет он работал с несколькими известными певцами, включая Делию, Ирину Раймс, Инну и Александру Стэн.

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