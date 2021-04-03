Светит до 16 лет за решеткой: простившая Тарзана Королева пытается отправить в тюрьму свидетельницу его измен

Уроженка Киева Наташа Королева, поздравившая недавно Владимира Винокура довольно странным образом, продолжает удивлять поклонников. В частности, она пытается отправить за решетку певицу Милану Миломанову, которая была лишь свидетельницей в истории об измене стриптизера Тарзана с актрисой Анастасией Шульженко, пишет КП.

Причина, по словам девушки — в том, что Наташа Королева почему-то простила любовницу мужа, но хочет засадить за решетку именно Милану.

По словам Миломановой, у нее прошла очная ставка с Тарзаном. В итоге на девушку повесили все: кражу, съемку, распространение порно. Как считает девушка, она в этой истории стала козлом отпущения, ведь Тарзан был не первой жертвой Шульженко. Ранее она проделывала такой же трюк с подставным видео со своим парнем-стриптизером.

«Я согласна, что моя вина тоже есть, но я уже изрядно поплатилась. Моя репутация запятнана, и я не знаю, как с этим жить дальше. Наташа Королева превратила мою жизнь в ад. Неужели она готова жить с этим, зная, что сломала жизнь невиновному человеку и отправила его за решетку к убийцам и наркоманам?» — жалуется певица.

Как известно, примерно год назад культурист Тарзан пригласил к себе домой двух девушек. С одной из них — Анастасией Шульженко — он изменял жене, а вторая снимала весь процесс на видео. Наташа Королева позже заявила, что из ее дома пропали украшения на пять миллионов рублей. Ролик, записанный Миломановой, она попросила признать порнографией.

Фото Instagram Наташи Королевой

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