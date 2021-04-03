«Где обручалка?» «Беременную» Каменских «застукали» в обществе симпатичного брюнета

Певица NK пошла по стопам семьи Кардашьян-Дженнер и запустила проект реалити-шоу «Девочки рулят». Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

«Недавно я задумалась о том, каким для меня был прошлый год. Для всех нас и лично для меня он оказался очень сложным. Столько событий, столько новых непростых задач. Столько трудностей и потерь. Держать в себе все это стало слишком тяжело. И я поняла, что нужно что-то менять. Кардинально сменить обстановку и перезагрузиться. И я хочу сделать это вместе с вами! Я запускаю собственное реалити „Девочки Рулят“, где покажу, как проходит наша с девочками перезагрузка», — сообщила звезда.

Съемки проходят в Тулуме — древнем городе майя, морском порту на восточном побережье полуострова Юкатан в Мексике.

Отснятый материал будет показываться на собственном видеоблоге певицы наряду с #NKblog.

В ролике-тизере проекта появилась сама Настя Каменских, ее мама Лидия и лучшая подруга Анна Завгородняя, супруга Позитива.

Но не успев начаться, съемки принесли первые сюрпризы.

Так, после того, как супруга Потапа поделилась новым фото на берегу моря в топе и мини-юбке, продемонстрировав красивый золотистый загар, некоторые поклонники заподозрили ее в беременности.

А еще один пост в блоге певицы заставил всерьез заволноваться фанатов ее мужа, репера Потапа. Так, на фото с бэкстейджа съемки возле украинской красавицы «вертится» какой-то местный юноша. Он делает непонятные манипуляции чуть выше груди певицы, а потом показывает некие знаки. При этом на безымянном пальце у Насти нет обручального кольца!

«Где кольцо?» — написали разгневанные поклонники.

Позже выяснилось, что юноша помогал украинской красавице крепить микрофон, а на втором снимке обсуждал цену на свои услуги.

Поэтому фанаты успокоились и снова засыпали звезду признаниями в любви.

Напомним, недавно Настя и Потап выложили в сеть свои откровенные «обнимашки», порадовавшие фолловеров.

Фото Instagram Насти Каменских

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