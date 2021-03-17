«Ой, как обнял»: схвативший Настю Каменских Потап поразил зрителей
Фолловеры по достоинству оценили «крепкую хватку» продюсера Алексея Потапенко, которому супруга, певица Настя Каменских, приготовила ужин.
На видео, которое певица выложила в Instagram, попал момент с обнимающим Каменскую Потапом.
Поклонники обратили внимание на то, что Потап знает «куда ручки ложить», а также оценили силу объятий.
Потап и Настя Каменских часто «балуют» фолловеров шуточными видео из своей жизни. Так, по случаю Масленицы в TikTok они выложили забавное архивное видео — Настя замечает Потапа, собирающегося угоститься печеньем, незаметно подкрадывается к нему и ловко зубами выхватывает печеньку из пальцев мужа. Потап же повторяет вслед за фонограммой крепкое английское ругательство.
Фото Насти Каменских из социальных сетей.90
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter