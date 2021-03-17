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Шоу-бизнес

«Ой, как обнял»: схвативший Настю Каменских Потап поразил зрителей

11:46 17 марта 2021
Настя Каменских

Фолловеры по достоинству оценили «крепкую хватку» продюсера Алексея Потапенко, которому супруга, певица Настя Каменских, приготовила ужин.

На видео, которое певица выложила в Instagram, попал момент с обнимающим Каменскую Потапом.

Поклонники обратили внимание на то, что Потап знает «куда ручки ложить», а также оценили силу объятий.

Потап и Настя Каменских часто «балуют» фолловеров шуточными видео из своей жизни. Так, по случаю Масленицы в TikTok они выложили забавное архивное видео — Настя замечает Потапа, собирающегося угоститься печеньем, незаметно подкрадывается к нему и ловко зубами выхватывает печеньку из пальцев мужа. Потап же повторяет вслед за фонограммой крепкое английское ругательство.

Фото Насти Каменских из социальных сетей.

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