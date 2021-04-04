Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

Роман украинской певицы Тины Кароль и приглашенного молдавского «советника» Дана Балана стал излюбленной темой для обсуждения у зрителей страны. И, похоже, «хайпануть» на нем решили и организаторы конкурса «Голос країни», которые настоятельно муссируют данную тему в своем официальном Instagram-аккаунте.

Так, накануне предстоящих воскресным вечером «нокаутов» в Сети появилось видео разговора между артистами.

В нем Тина спросила Дана, чем тот позавтракал, а в ответ услышала: «Что оставила, то и поел».

«Интригующий диалог, правда? Неужели Тина и Дан действительно живут вместе? Все секреты узнаешь уже завтра в 21:00, Не пропусти», — подписали пост его авторы.

Сами же артисты ничего не отрицают, а иногда даже подогревают слухи относительно своих отношений.

Конечно, некоторые поклонники по привычке лайкнули сообщение.

Но большинство фанатов, похоже, пресытились данной темой и начали всерьез подозревать, что их просто водят за нос, в чем поспешили обвинить руководителя управления Big Entertainment Shows «плюсов» Владимира Завадюка.

Возможно, организаторам шоу стоит принять во внимание реакцию зрителей и подумать над другими «пиарходами» для привлечения внимания зрителей, которым совершенно не нравится чувствовать себя «вечно обманутыми».

Как писали «ФАКТЫ», 4 апреля состоится обновленный выпуск нокаутов на «Голосі країни». Одной из его главных интриг должно стать появление советника Тины Кароль Дана Балана.

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