«Девчонки, трепещите»: Наташа Королева «бросилась грудью» на защиту своего симпатичного сына от хейтеров

Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана, выбравший себе псевдоним Архип Грек, презентовал на своем YouTube-канале клип на трек «Мягкие игрушки», о чем не преминула написать в своем Instagram его звездная мать.

«Мягкие игрушки на твоей подушке, мягкие игрушки боятся дождя. Мягкие игрушки скучают без тебя», — поется в припеве. «Девчонки, трепещите…» — написала Королева в аккаунте, радостно сообщая о премьере.

В ролике юноша танцует среди одетых в костюмы животных актеров и девушек в розовых боди. Также в клипе показаны две девушки, делающие друг другу макияж в спальне, наполненной мягкими игрушками.

Однако не все поклонники певицы оценили творчество ее сына, пишет «Семь дней».

«Что-то я не оценила, может, малолеткам зайдёт… им все равно, что слушать», «Жаль, что нет функции дизлайка. Я бы поставила», «Пора бы уже додуматься мамочке, что на ее ребятенке природа отдохнула. Наташа, не надо…» — говорится в комментариях.

Впрочем, немало нашлось и тех, кто высоко оценил песню.

«Почему вы считаете, что у Архипа нет голоса? У Бузовой его действительно нет, и ничего, поет… А мне нравится, молодец Архип, желаю ему больших успехов», «Какой приятный голос у Архипа! Песня супер! Умничка, так держать», — пишут другие фолловеры — очевидно, яростные поклонники Наташи.

Дошло до того, что на защиту любимого дитяти должна была выступать и «тяжелая артиллерия» в виде самой Наташи Королевой.

Так, в ответ на замечания одной из подписчиц о том, что Королеву вполне можно понять как маму, которой хочется, чтобы сын был известным и популярным, певица возразила, что как раз известности своему сыну не желала бы — но от этого ему никуда не деться.

«Популярность — это тяжелый крест, и я совершенно не хочу, чтобы мой сын был популярным! Но этого, к сожалению, не избежать, так как еще в моем животе к нему пришла известность, и с тех пор идет за ним тенью! У него много талантов, которые он имеет полное право реализовывать, Вам так не кажется? А мне кажется, и тогда, получив собственный опыт, он сделает собственный выбор и (найдет) свое настоящее призвание!» — написала она.

Еще одна подписчица высказалась куда резче. В частности, она заявила, что поклонникам интересна исключительно сама Королева, а не ее семья.

«А то, что ты набрала свой колхоз и тягаешь его за собой, так люди просто терпят. Из уважения и любви к тебе. И все скромно страдают и молчат… С нас Тарзана довольно», — указала она.

«Риторика „набрала колхоз“, „природа отдыхает“ говорит только об одном: вы не мой зритель и слушатель! И я как-то сама разберусь, что и как мне делать со своим сыном, без Ваших советов!» — отчитала певица автора комментария.

Многие поклонники артистки поддержали ее, отметив, что помочь в любых начинаниях своего ребенка, если есть возможность, — это то, что сделала бы любая мать. Что до Архипа и его талантов, то у него еще все впереди.

Ранее Архип Глушко написал и исполнил песню «Дельфин и русалка» по мотивам хита Игоря Николаева в исполнении Наташи Королевой.

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