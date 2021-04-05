Получившая травмы Оля Цибульская попросила помощи у поклонников

Телеведущая и певица Оля Цибульская, которой приписывают роман с DZIDZIO, получила травмы, она разбила колени и подбородок. Так для нее закончилась прогулка с сыном. Фото с заклеенными пластырем ранами Оля опубликовала в Instagram и попросила помощи у поклонников, спросив, какими средствами можно быстрее избавиться от ран. Ведь у певицы скоро намечаются съемки нового клипа.

Оля рассказала, что получила травмы по своей неосторожности. Она решила вспомнить детство и одолжила у сына самокат, но не справилась с управлением.

«Кто не рискует, тот не пьет шампанское. А кто рискует — отменяет съемки и пьет обезболивающее. Котики, в следующий раз, когда захотите ощутить себя маленькой девочкой — лучше попросите своего бойфренда купить вам мороженное и сводить в кино. И не отбирайте у детей самокаты», — написала певица.

Музыкант Сергей Бабкин также получил травму головы, катаясь на велосипеде. Артисту пришлось вызывать скорую.

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