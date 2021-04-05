София Стужук похвасталась обновленной грудью четвертого размера

Известная инстаблогер София Стужук, которая недавно сделала в Турции пластику груди, показала в сториз соцсети результат операции.

«Сейчас мне ясно только одно — надо менять всё белье, которое у меня есть, потому что мне не подходят ни одни бюсты. У меня очень большие сисюши, и даже третий размер не подходит», — сказала София Стужук

Она также ответила на замечания фолловеров, что грудь после операции выглядит искусственно.

«Мне еще очень долго ходить в бандажном белье, потому что присутствует огромный отек, но через время все будет выглядеть естественно», — заявила инстаблогер и разместила несколько фото.

Напомним, блогер Дмитрий Стужук, муж Софии, умер от коронавирусной инфекции, хотя он утверждал, что COVID-19 не существует.

Фото из Instagram Софии Стужук

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