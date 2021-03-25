«Третий день адских мучений»: София Стужук изменила свою грудь в Турции

Известная блогерша София Стужук, оставшаяся без мужа с тремя детьми, решила сделать пластику груди. Женщина отправилась в клинику Стамбула.

Стужук сообщила, что решение приняла после долгих раздумий и месяца моральной подготовки. Операция длилась 4,5 часа. Впереди месяц реабилитации.

«Мгновенное решение. Месяц раздумий и моральной подготовки. 2 часа перелета, 4,5 часа операции. И уже 3-й день адских мучений. И впереди еще минимум месяц реабилитации. Ради, надеюсь, будущего наслаждения и комфорта», — сообщила блогерша.

А некоторые звезды наоборот избавляются от грудных имплантов. Об этом рассказала обладательница пышной силиконовой груди телеведущая Лера Кудрявцева. Российская актриса Регина Мянник тоже перенесла подобную операцию. Украинская супермодель Наталия Гоций также удалила импланты из груди. Сделала она это по медицинским показаниям, о которых узнала во время МРТ.

Фото Instagram/sofia_stuzhuk

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