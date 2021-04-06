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Шоу-бизнес

Убийственная красота: Ирина Шейк потрясла поклонников фото в «голом» комбинезоне

8:20 6 апреля 2021
Ирина Шейк

Российская супермодель Ирина Шейк потрясла своих поклонников, поделившись новыми сексуальными фото в Instagram. 35-летняя брюнетка позировала в прозрачном комбинезоне с эффектом стрингов, которые очень скудно прикрывал обнаженное тело. Наряд дополняли защитная маска и туфли на шпильках.

Бывшая подруга футболиста Криштиану Роналду и кинозвезды Брэдли Купера произвела фурор среди фанатов, которые засыпали ее комплиментами на разных языках. «Убийственная красота!», «Ну Ирка, ошалеть», «Самая сексуальная женщина в мире» — писали в комментариях.

Ранее Ирина Шейк снялась полностью обнаженной с губами, покрытыми чистым золотом.

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